عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، حسب ما قالت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

حملة مداهمات واعتقالات واسعة

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 15 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، فى حملة مداهمات واسعة فى أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "الدهيشة" الواقع جنوب محافظة بيت لحم، جنوب الضفة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكان المخيم، واعتقال ثلاثة شبان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من بلدة دورا، جنوب محافظة الخليل، بجنوب الضفة، كما داهمت منزل الصحفي في وكالة "وفا" جويد التميمي، ومنزل شقيقه رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية علاء التميمي، وعاثت بمحتوياتهما ومحتويات منازل أخرى تخص ذات العائلة خرابا.

وفي شمال الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من محافظة "قلقيلية"، وثلاثة من "طولكرم" بينهم أسيران محرران، كما جرى اعتقال شابين أحدهما أسير محرر في "نابلس".

وذكرت مصادر أمنية في محافظة "أريحا" شرق الضفة، أن شابا أصيب بالرصاص الحي، وجرى اعتقال ثلاثة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر".

وفي مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "عناتا" وسط مواجهات مع سكانها واعتقلت شابين، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم قلنديا شمال المدينة، وفتشت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967، وضمّت الدولة العبرية القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وذلك وفق فيديو وتقرير عرضته قناة “يورونيوز”، مساء الثلاثاء.

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