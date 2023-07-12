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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الأرجنتين

زلزال
زلزال

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة سالتا، الواقعة شمال غرب الأرجنتين.

 

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وذكرت الهيئة في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 52 كيلو مترًا جنوب شرق منطقة سان أنطونيو دي لوس كوبرز، الواقعة في المحافظة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال على عمق 196.6 كيلو متر، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ،أمس الثلاثاء، المنطقة الواقعة بالقرب من سواحل أنتجوا وبربودا.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، رصد زلزال بقوة 6.4 ريختر بالقرب من سواحل أنتيغوا وبربودا.

ووقع الزلزال في الساعة 20:28 "23:28 بتوقيت موسكو"، على بعد 284.2 كيلومتر من حي كودرينجتون على جزيرة بربودا التي يسكنها نحو 1.3 ألف نسم

 

العالم يشهد زلازل مختلفة

ضربت عدة هزات أرضية العديد من المناطق المختلفة وكانت تتراوح شدتها من بين 5.2 درجة إلى 2 درجة، ولكن لم يرد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات الأرضية، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وفي منطقة جزر ساندويتش الجنوبية، تم رصد زلزال بقوة 5.2 وبقوة 4.7 درجة وكان علي عمق 10 كيلومترو527 كيلومتر من سطح الأرض.

وقد رصد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزالا بقوة 5 درجات شمال المحيط الأطلسي وكان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

كما ضرب زلزال مدينة سالتا بالأرجنتين وكان بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 197 كيلومترا من سطح الأرض.

زلزال بحر باندا
وخلال الساعات الماضية، ضرب زلزال بحر باندا وكان بقوة 4.5 درجة علي مقياس ريختر وعلى عمق 128 كيلومترا من سطح الأرض.

كما ضرب زلزال منطقة أنتوفاجاستا، بتشيلي وكانت قوته 3.9 درجة علي مقياس ريختر وكان علي عمق 266 كيلومترا من سطح الأرض.

وذكر مركز رصد الزلازل، أن زلزالا بقوة 3.7 يضرب منطقة بورتوريكو وكان على عمق 17 كيلومترا من سطح الأرض.

 

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