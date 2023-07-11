شواطئ الإسكندرية تستقبل 45 جمعية خيرية من ذوي الهمم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ على أتم الاستعداد دائما لاستقبال أعضاء الجمعيات الخيرية وذوي الهمم بالمجان أن الشواطئ؛ مشيرا إلى أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن استقبلت الشواطئ 45 جمعية خيرية بإجمالي 3438 فرد من ذوي الهمم من بينهم 230 كفيف.

لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

طالب اللواء الشريف، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كافة سبل الترفيهة لأبنائنا من ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية على الشواطئ وخاصة شاطئ ذوي الهمم.

ومن جانبة أشار عبد الرازق؛ إلى أن الشواطئ استقبلت العام الماضي 196جمعية بعدد 29260 فرد منهم 500مكفوفين، مؤكدا أن الشواطئ ترحب دائما باستقبال ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية، وأن السياحة والمصايف تسعى دائما لتوفير سبل الراحة والدعم لهم لكي يستمتعوا بالنزول للبحر بأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق.