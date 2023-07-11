ميتلاند الدنماركي يتعاقد مع مدرب جديد

أعلن نادي ميتلاند الدنماركي تعاقده بشكل رسمي مع النرويجي آرني ساندستو لقيادة تدريب الفريق في الموسم المقبل.



ويلعب إمام عاشور ضمن صفوف ميتلاند الدنماركي، بعد الانتقال إليه في الشتاء الماضي، وأرتبط أسمه مؤخرا بالانتقال إلى الأهلي.



أشار نادي ميتلاند عبر موقعه على تويتر، أن توصل لإتفاق بالتعادق مع آرني ساندستو لقيادة الفريق الدنماركي في الفترة المقبلة.



ونشر ميتلاند بيانا رسميا بتعاقده مع اللاعب النرويجي إيفر فوسوم، لمدة 3 مواسم، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.



وتابعت التقارير، أن انتقال إمام عاشور لاعب وسط الفريق الدنماركي إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الجاري رغم انتقاله له في الميركاتو الشتوي.





ميتلاند يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم إمام عاشور (خاص)





في سياق متصل، رد نادي ميتلاند الدنماركي على الأنباء التي تفيد بتقديم الأهلي عرضا للنادي من أجل ضم الدولي إمام عاشور لاعب الفريق.



أضاف مصدر داخل نادي ميتلاند لـ "الوفد"، إلى أن كل تلك التقارير مجرد شائعات وتكهنات غير صحيحة، مشيرا إلى أن النادي لا يرغب بالتعليق على الشائعات والتكهنات التي تنشر في وسائل الإعلام، بعد الأنباء المثارة في الفترة الأخيرة حول تقديم الأهلي عرضا للنادي الدنماركي من أجل ضم إمام عاشور.



ولفت إلى أن النادي الدنماركي لم يصله أي عروض من أي نادي بشأن لاعبه الدولي المصري إمام عاشور.

وانتشرت أنباء في الفترة الأخيرة عن توصل مسؤولي الأهلي لاتفاق مع إمام عاشور بشأن الانتقال للمارد الأحمر، بعدما أبدى اللاعب موافقته على الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وتواصل مسؤولو الأهلي مع نادي ميتلاند من أجل شراء اللاعب، والوصول لاتفاق حول الجانب المادي بشأن التعاقد مع إمام عاشور ليكون لاعبا ضمن صفوف المارد الأحمر.

جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور



شنت جماهير الأهلي هجوماً قوياً على إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق بعد الأنباء الأخيرة التي تشير حول إمكانية إنضمامه لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

قامت جماهير الأهلي بالهتاف خلال تواجدها في مدرجات ملعب ستاد السلام لمتابعة مباراة فريقها أمام فيوتشر ضد إمام عاشور قائلة :" إمام عاشور مش عايزينه.. صالح سليم مش ناسيينه ".

وكان إمام عاشور رحل عن الزمالك في يناير الماضي بعدما أبدى اللاعب رغبته في الإحتراف خارجيا في أوروبا عبر بوابة ميتلاند، ويشارك مع الفريق في الدوري الأوروبي، قبل أن يتعرض للإصابة حتى نهاية الموسم بعد انتقاله بفترة قليلة، قبل أن يدخل محل إهتمام القطبين الأهلي والزمالك، و بيراميدز في الصيف الجاري.

