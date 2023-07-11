خدمات قدمتها وزارة الهجرة لأبناء مصر بالخارج.. أبرزها "الطيران والوحدات السكنية"

قدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج سلسلة محفزات لأبناء مصر بالخارج، طوال الفترة الماضية، منها تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات على مدار 216 يوما، والاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على التواصل مع المصريين حول العالم بأشكال التواصل كافة، وعلى مدار الساعة، ما يضمن الاستماع لمختلف الأفكار والمقترحات وحل مشكلات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وإليكم عددًا من المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة لملف المصريين بالخارج.

تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات على مدار 216 يوما

سيارات المصريين بالخارج

تأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج

التنسيق لطرح الشركة في البورصة المصرية والبورصات العالمية عبر صندوق استثماري.

طرح أوعية ادخارية بعوائد مجزية

توفير أراض ووحدات للمصريين بالخارج، وتخفيضات للدفع بالدولار، لإتاحة العملة الصعبة.

فتح الباب للاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج مع إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد عقدت لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير وائل حامد، سفير مصر فى الهند، والسفير سامح الغمراوي، نائب رئيس البعثة المصرية لدى باكستان، كما شارك في اللقاء اللواء إيهاب الحيني، ممثلاً عن مصلحة الأحوال المدنية، وعقيد د. محمد شرشر، مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد طارق مصطفى، ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودكتورة إلهام فتحي، مدير إدارة أبناؤنا في الخارج، ممثلة عن وزارة التربية والتعليم والسيد أحمد أبو بكر، ممثلًا عن جمارك القاهرة.



وشاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل بيانات الهجرة في أفريقيا في الفترة من ٥-٧ يوليو ٢٠٢٣ في العاصمة لومي، بدولة توجو، ضمن فعاليات المرصد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد الأفريقي، وقد حرصت مصر على أن تكون من أول المشاركين في الورشة حتى تقود القاطرة الإفريقية فيما يتعلق بوضع نظام متكامل يبنى على أسس ومعايير تتوافق مع النظم والسياسات المصرية لإحصاءات الهجرة.

