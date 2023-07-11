"الوقت غير كاف".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة بكفرالشيخ حول "الديناميكا"

أكد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، الثلاثاء، شعبة علمي رياضة على عدم كفاية الوقت؛ للإجابة على أسئلة امتحان مادة " الرياضيات التطبيقية" الديناميكا، مشيرين إلى أن الامتحان كان يستدعي وقت أكثر.

وتباينت ردود فعل الطلاب حول مستوى الامتحان، أكد بعضهم أن عدد من أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتميز.

وتباينت آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادة " الرياضيات التطبيقية" الديناميكا ، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في مجمله سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط ولا يحتاج سوى التركيز فقط، وأكد عدد آخر أن أسئلة الامتحان جاءت بشكل يصعب عليهم الإجابة، في ظل الوقت المتاح.

وأكد الطلاب أن معظم الأسئلة كانت مباشرة ونقاط قليلة كان بها صعوبة، وأشار عدد من الطلاب إلى أن هناك بعض الفقرات كانت صعبة وكانت تحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية مثل أسئلة القطعة .

وقال الطالبة نيره نافع حمادة من مركز الرياض الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة وانتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأضافت الطالب محمد صلاح أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة ،بينما قال الطالب محمود مصطفى أن امتحان مادة " الرياضيات التطبيقية" الديناميكا جاء سهلا باستثناء بعض الجزئيات ونتمنى أن تأتى باقي الامتحانات في متناول الطالب المتوسط.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.