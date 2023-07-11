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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

سليمان وهدان يطالب الحكومة بجذب مزيد من الإتفاقيات بين مصر والدول العربية والإفريقية

النائب الوفدى سليمان
النائب الوفدى سليمان وهدان

أكد النائب الوفدى سليمان وهدان أن الإتفاقية الخاصة بإزالة الإزدواج الضريبى بين مصر وقطر  لها اهمية كبرى ,ولابد من أن نسلط الضوء عليها حيث انه لن يكون هناك إستثمار حال إزدواج الضريبة وتلك من أهم المعوقات التى تواجه أى مستثمر

 

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وأضاف" وهدان" خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء حول  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.

 أن الإتفاقية ستساهم بشكل كبير فى جذب الإستثمارت وحل مشاكل المستثمرين وتداول الأموال

وطالب "وهدان" الحكومة بجذب مزيد من الإتفاقيات مع الدول العربية والإفريقية 

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الجريدة الورقية