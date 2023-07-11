شروط الوظائف الجديدة للمعلمين في سلطنة عمان
أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للمعلمين "ذكور وإناث" للعمل خلال العام الدراسي المقبل 2023- 2024.
وأشارت الوزارة إلى شروط وخطوات عدة يجب اتباعها.
شروط الوظائف الجديدة للمعلمين في سلطنة عمان:
1- يقدم الطلب عبر رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية https://hiring.moe.gov.om/moeapp.
2- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل (تربوي) جامعي (بكالوريوس-الليسانس) في التخصص المطلوب.
3- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.
4- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي، كشف الدرجات + الثانوية العامة) مصدقة من قبل الجهات ذات الاختصاص.
5- أن يكون المتقدم ملمًا بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.
6- اجتياز الامتحان التحريري الإلكتروني والمقابلة .
7- أن يكون لائق صحيًا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.
8- لا يتجاوز عمر المتقدم الـ47 عامًا.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم الإلكتروني من خلال هذا الرابط https://hiring.moe.gov.om/moeApp/frm