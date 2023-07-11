أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للمعلمين "ذكور وإناث" للعمل خلال العام الدراسي المقبل 2023- 2024.

وأشارت الوزارة إلى شروط وخطوات عدة يجب اتباعها.

شروط الوظائف الجديدة للمعلمين في سلطنة عمان:

1- يقدم الطلب عبر رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية https://hiring.moe.gov.om/moeapp.

2- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل (تربوي) جامعي (بكالوريوس-الليسانس) في التخصص المطلوب.

3- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

4- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي، كشف الدرجات + الثانوية العامة) مصدقة من قبل الجهات ذات الاختصاص.

5- أن يكون المتقدم ملمًا بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.

6- اجتياز الامتحان التحريري الإلكتروني والمقابلة .

7- أن يكون لائق صحيًا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.

8- لا يتجاوز عمر المتقدم الـ47 عامًا.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم الإلكتروني من خلال هذا الرابط https://hiring.moe.gov.om/moeApp/frm