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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط الوظائف الجديدة للمعلمين في سلطنة عمان

وظائف
وظائف

 أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للمعلمين "ذكور وإناث" للعمل خلال العام الدراسي المقبل 2023- 2024.

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وظائف مدينة الملك سعود الطبية.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

 وأشارت الوزارة إلى شروط وخطوات عدة يجب اتباعها.

 شروط الوظائف الجديدة للمعلمين في سلطنة عمان:

1- يقدم الطلب عبر رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية https://hiring.moe.gov.om/moeapp. 

2- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل (تربوي) جامعي (بكالوريوس-الليسانس) في التخصص المطلوب.

3- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص.

4- أن تكون الوثائق (الخبرة، المؤهل الدراسي، كشف الدرجات + الثانوية العامة) مصدقة من قبل الجهات ذات الاختصاص.

5- أن يكون المتقدم ملمًا بالبرامج الأساسية بالحاسب الآلي والتعامل مع المواقع التعليمية.

6- اجتياز الامتحان التحريري الإلكتروني والمقابلة .

7- أن يكون لائق صحيًا وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي.

8- لا يتجاوز عمر المتقدم الـ47 عامًا.

 طريقة التقديم على الوظائف:

 التقديم الإلكتروني من خلال هذا الرابط https://hiring.moe.gov.om/moeApp/frm

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رابط التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية بالسعودية

 

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