الباتروس للفنادق ضمن أفضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم للسوق الروسي

تم اختيار منتجعى الباتروس بالاس شرم الشيخ والباتروس أكوا بارك الغردقة من ضمن قائمة أفضل ١٠٠ منتجع على مستوى العالم من قبل الموقع السياحى العالمى الأشهر للسوق الروسى «توب هوتيلز»، يتبع المنتجعان لمجموعة بيك الباتروس للفنادق المملوكة لرجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى.

ويعتبر منتجع الباتروس بالاس شرم الشيخ ضمن الأكثر شهرة فى مدينة شرم الشيخ من حيث الرقى والفخامة بتصنيف ٥ نجوم ويحتوى على ٨٦٤ غرفة وجناح فندقى فاخر بإطلالة ساحرة على البحر الأحمر ويزخر المنتجع بعدد ٩ حمامات للسباحة وأكوا بارك مائية للأطفال والكبار كما يحتوى على ٧ مطاعم عالمية مع مجموعة من الكافيهات والبارات ونادٍ صحى وسبا مميزة على أعلى الصيحات العالمية.

وأيضاً منتجع الباتروس أكوا بارك الغردقة والذى يعتبر من أكبر منتجعات الألعاب المائية فئة الأربع نجوم بالبحر الأحمر والذى يتميز بمجموعة من الألعاب التى تناسب كل أفراد الأسرة وصرح رجل الأعمال كامل أبوعلى - رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس عن فخره باختيار منتجعين من أميز المنتجعات داخل شرم الشيخ والغردقة لمجموعة مصرية على مستوى العالم وأكد سعيه دائما لضمان جودة الخدمات المقدمة للسوق الروسى لوضع السياحة المصرية فى مكانتها الطبيعية.