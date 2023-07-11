استقبال السباح أحمد أسامة من إيطاليا إلى مصر

استقبل مطار سفنكس بالقاهرة مساء الأحد 9 يوليو عودة السباح المصري "أحمد أسامة" ومدربه الكابتن "خالد شلبي" بالأعلام المصرية والزهور بعد مشاركته في السباق وفوزه بميدالية وشهادة تقدير.

وقد وصل الفريق المصرى بمطار روما صباح الثلاثاء الموافق 4 يوليو قادمون من القاهرة، متجهين إلى نابولى لبداية التدريب والمشاركة فى السباق الدولى ماراثون كابري نابولي هو أقدم ماراثون سباحة المياة المفتوحة بين مسابقات دوائر السباحة العالمية World Aquatics، وواحد من أروع وأصعب ماراثون السباحة وهى الجزء من سلسلة السباحة العالمية السنوية UltraMarathon, والذى تم إقامته يوم الجمعة 7 يوليو 2023 فى تمام الساعة التاسعة صباحا بداية من مارينا غراندي بجزيرة كابرى متجه الى الواجهة البحرية لشاطىء نابولى Canottiera di Napoli بطول مسافة 36 كيلو متر، وأن هذا السباق تحدى كبير يركز على المياه المفتوحة لمسافات طويلة هو "ميدان السباق" الرائع لهذا الحدث التاريخي بفوز احمد اسامة بالمركز الثالث فى السباحة المفتوحة المتواصلة فى زمن قدره 10 ساعات و 44 دقيقة و 45 ثانية وشارك فى السباق 61 سباح من مختلف الجنسيات،

وقد ساهم قديما ابطال سباحة مصريين فى هذا السباق وأبرزهم ( ابو هيف والشاذلي ) والذين سيطرو على سباحات المسافات الطويلة لمدة طويلة بصفة عامة وفي هذا السباق بصفة خاصة, حيث كانت أخر مشاركة مصرية فى هذا السباق عام 1975 ، وتعود مصر لسباق "كابري نابولي" وبعد انقطاع زاد عن 48 عامًا، حيث أعربا المنظمين والمشرفين عن المسابقة سعادتهم بالمشاركة المصرية واحتفالهم الخاص بانهاء احمد اسامه للسباق وعودة المصريين للمشاركة.

عاد البطل المصرى أحمد أسامة ليرفع اسم وعلم مصر عاليا تحت رعاية مدربه خالد شلبى فاتحاً الطريق لعالم السباحة المصرية للتحديات العالمية ورفع علم مصر عاليا فى أنحاء العالم

ولا ننسى الدور الذى قامت به القوة الناعمة للمصريين بالخارج والتنسيق بينهم والمجهود الرائع وإيمانهم القوى بفوز البطل احمد اسامه بداية من وصوله مطار روما ومدينة نابولى حتى عودته إلى أرض الوطن.

وقد أشاد الكابتن شلبى بالدور الكبير الذى قدمه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وتشجيعهم ومساندته القوية والمستمرة، وأنه يهدى هذا العمل لشعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب وخصوصاً من أصحاب الهمم.

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