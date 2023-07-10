قيادات جامعة كفرالشيخ تشهد التصفيات قبل النهائية لمبادرة "شباب من أجل التنمية"

تحت رعاية الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، التصفيات قبل النهائية لمبادرة «شباب من أجل التنمية» لاختيار أفضل مشروع تنموي وأفضل ورقة سياسات لعام 2022/2023، والتي تنظم بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور طارق عبد الرحمن كلية الزراعة، والدكتور حسني النجار كلية التربية، والدكتور سامح عبد المقصود كلية التجارة، والدكتور راضي على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، والدكتور سويلم وفا كلية الهندسة، والدكتور إيناس بهجت كلية الزراعة، والدكتور عمرو أبو هاني كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور على صيام كلية الذكاء الاصطناعي، وإيهاب جاد مدير إدارة الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.