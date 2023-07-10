الإثنين 10/يوليو/2023 - 09:49 م 7/10/2023 9:49:38 PM

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أصبحت صرحًا تعليميًا عالميًا، تنافس جامعات العالم فى شتى المجالات، وأصبحت اسمًا كبيرًا بفضل جهود وخبرات الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، الذى استطاع فى حوالى ٩ سنوات أن يرتقى بالعملية التعليمية ويهتم بتكنولوجيا التعليم؛ حتى أصبح خريج الأكاديمية يضاهى خريج الجامعات المشهورة، وبالتالى من السهولة أن يجد فرص العمل متوافرة فى الدول العربية والدول الأجنبية، فضلا عن حصول طالب الأكاديمية على شهادتين؛ واحدة من الأكاديمية والأخرى من الجامعات الأجنبية بفضل الاتفاقيات التى عقدها الدكتور إسماعيل مع مختلف جامعات العالم. ولا أخفى على أحد العلاقة الأسرية داخل الأكاديمية والتى تربط الدكتور إسماعيل بجميع العاملين والأساتذة بالأكاديمية حتى لقبه الجميع بالدكتور إسماعيل الإنسان؛ نظرًا لتعامله الإنسانى وخدماته لجميع العاملين ومد يده لمساعدة المجتمع المدنى وذوى الاحتياجات الخاصة. وكان لزامًا علينا عزيزى القارئ أن نكتب هذه المقدمة حتى يعلم الجميع من هو هذا الرجل الناجح الذى جعل الأكاديمية فى مكان آخر بالمقارنة بغيرها من الجامعات. وسوف أتعرض فى هذا المقال لجزء لا يذكر من الإنجازات أقلها إشرافه شخصيًا على مشروعات الطلاب والأعمال المقدمة ومناقشة الطلاب أفكارهم ومهاراتهم المستقبلية، والتى كان آخرها طلاب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ستشارك الأكاديمية فى تنظيم المسابقة الدولية للبرمجة _ ICPC والمقرر انعقادها فى الفترة من ١٢ إلى ١٧ نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وتم الاتفاق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتعاون فى نجاح المسابقة الدولية. وهناك دور كبير للأكاديمية لمساندة رواد الأعمال بعد قيام الدكتور إسماعيل بإنشاء مركز لريادة الأعمال، يشترك فيه جميع الطلاب سواء طلاب الجامعات العربية أو المصرية. حتى بلغ الإنجاز حد تصنيع الطلاب طائرة دون طيار، ويحصل هؤلاء الطلاب على جائزة أفضل طائرة على مستوى المسابقة التى اشترك فيها طلاب ٣٠ دولة على مستوى العالم. مع العلم أن هذه الطائرة تم تصنيعها فى الهيئة العربية للتصنيع بالقوات المسلحة. وكذلك فقد عاد طلاب الأكاديمية من أمريكا فى عيد الأضحى بعد تصنيع غواصة آلية لمهمة تنظيف أسطح السفن فى البحار.

ويذكر للأكاديمية أنها ستنظم المسابقة الدولية للبرمجيات هذا العام بحضور ٦ آلاف طالب عربى وأجنبى لأول مرة فى مصر بعد تقديم الملف عقب دورة موسكو العام الماضى. وقد فاز ملف الأكاديمية بجدارة وتمت الموافقة على إقامتها فى شرم الشيخ يوم ١١ نوفمبر المقبل، بحضور كل مبرمجى العالم تحت رعاية الرئيس. مع العلم أن هذه المسابقة تضم كبار مبرمجى جوجل والفيس بوك من خريجى هذه المسابقة، الذين سيفدون إلى شرم الشيخ للاشتراك فى أولمبياد البرمجة.

حقيقة تلعب الأكاديمية دورًا كبيرًا فى التعاون مع الجامعات العربية لكونها تابعة لجامعة الدول العربية. بقى لنا القول إن طالب الأكاديمية يلقى اهتمامًا آخر بخلاف التعليم، وهو الملف الذى ترأسه الدكتورة صفاء علام رئيس قسم النشاط الثقافى والاجتماعى والرحلات، وكذلك الانضباط فى العملية التعليمية. حقيقة يجب القول إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فخر لمصر والدول العربية.

نقيب الصحفيين بالإسكندرية