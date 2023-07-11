موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

تترقب عشاق كرة القدم المصرية لمتباعه مباراة الزمالك والأهلي مساء الخميس المقبل ، في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

ترتيب الزمالك والأهلي

يعتلي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة ،فيما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي

في حراسة المرمى : محمد صبحى.

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

وفي خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

وفي خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أفشة.

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

موعد مباراة الزمالك والاهلي في بطولة الدوري

من المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .