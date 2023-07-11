الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي

تترقب عشاق كرة القدم المصرية لمتباعه مباراة الزمالك والأهلي مساء الخميس المقبل ، في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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"دونجا" يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

ترتيب الزمالك والأهلي

يعتلي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة ،فيما الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي

في حراسة المرمى : محمد صبحى.

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

في خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

وفي خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

وفي خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أفشة.

وفي خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

موعد مباراة الزمالك والاهلي في بطولة الدوري

من المقرر ان تبدأ مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

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