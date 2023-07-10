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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور

النجمة الأمريكية
النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

صُدمت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، بعد اكتشافها أن شبح امرأة يظهر في صورة سيلفي التقطتها.

 

اصيبت كارداشيان بالرعب بعد ظهور ظل امرأة في الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وقالت معلقة: "لقد التقطت هذه الصورة الأسبوع الماضي عندما كنت وحدي، والآن أتصفح هاتفي، أشعر بالخوف من ملاحظة امرأة (خيال امرأة) في النافذة".

 

سخر متابعيها من الصورة، وقال أحدهم: "إن التي في الصورة شقيقتها كورتني وعادت لتنتقم من أجل حفل زفافها"، وأضاف آخر: "قصة رعب أمريكية: عائلة كارداشيان".

 

وقال متابع إن الذي في الصورة هو شبح، وعلق أحدهم بالقول: "هذه كورتني تعيش أسلوب حياتها اللطيف".

 

 

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