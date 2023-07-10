حملات لتمهيد وتسوية الطرق في دشنا

صرح عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، عن تكليف حماده الجيلاني رئيس قرية أبو مناع غرب، بالقيام بأعمال مسح وتمهيد لشوارع الرئيسية والفرعية ابتدآ من مدخل ابومناع قبلي حتي مدخل الجحاريد وطريق المياة وطريق الفاويه، وذلك وبواسطة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وبعد المعدات الخاصة بالموطنين، تيسيراً للحركة المرورية على المواطنين.

وذلك فى إطار سعى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، لتذليل كافة العقبات، لسرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وخلق طرق مرورية ميسرة أمام حركة المواطنين.

وأوضح الجيلاني أن حملة اليوم أسفرت على تسويه وتمهيدالطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القري التي تعوقوا الحركة المرورية.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واستمرارا للأعمال التى تتم على أرض الواقع والتى تستهدف صالح المواطنين والتيسير عليهم مؤكدًا بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين وسرعة الاستجابة لاى شكوى او مطلب، لاى مواطن طالما يصب فى المصلحة العامة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء المراكز والمدن لسير العمل وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.