محترف الهلال السعودي يشارك فى معسكر النمسا

يخوض الهلال السعودي المعسكر التحضيري المقرر اقامته بدولة النمسا حتى 20 يوليو الجاري استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى الرياضي الجديد.

روبن نيفيز يخوض التدريبات الجماعية مع الهلال السعودي

ووصل الى صفوف الزعيم البرتغالي روبن نيفيز محترف، الصفقة التى تعقد عليها جماهير الهلال أمال كبيرة جدا للموسم الجديد.

ويستعد الهلال لخوض 3 لقاءات تحضيرية بالمعسكر، حيث يستهل أولى مواجهاته مع فريق جوريكا البلغارى، ثم يليه مباراة ولفسبرجر النمساوى، على ان يختتم معسكره لمباراة دينامو كييف الأوكراني.

تدريبات الهلال السعودي

ويعتبر البرتغالى روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ انضم لصفوف الزعيم بمقابل مادى يقدر بـ 225 مليون ريال.

وكان الهلال السعودي قد أعلن رحيل عدد من نجوم الفريق أبرزهم النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا و المدافع هيون سو الذي تقرر خروجه من القائمة لحين تعافيه من الإصابة، ولوسيانو فييتو.

ترتيب قائمة الأعلى مشاهدة في الدوري السعودي:

1ـ روبن نيفيز: 100 مليون

2ـ كريستيانو رونالدو 95.5 مليون

3ـ كريم بنزيما: 38 مليون

4 ـ نغولو كانتي: 13 مليون