أطعمة منتهية الصلاحية مسموح بأكلها لكن بشروط.. طبيبة تكشف السر

أعلنت طبيبة تغذية روسية، أن منتجي المواد الغذائية عند تحديدهم مدة صلاحية منتجاتهم عادة يثبتون على عبواتها المدة الأقصر، وهي الفترة الزمنية التي خلالها تحتفظ المادة الغذائية بنكهتها ورائحتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية وتبقى آمنة من وجهة نظر علم الأحياء الدقيقة.

أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها

ووفقًا لما ذكرته وكالة prime ، أشارت طبيبة إلى أن الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية الفعلي الذي تحدده الاختبارات المعملية و التاريخ المثبت على العبوة يسمى المعامل الاحتياطي، وهذا المعامل مختلف للمنتجات المختلفة.

أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء مدة صلاحيتها

وعلى سبيل المثال، بالنسبة للسلع التي مدة صلاحيتها سبعة أيام ، فإن المعامل الاحتياطي يعادل 1.5. أما التي مدة صلاحيتها 30 يوما - فيعادل 1.3 ، وللسلع التي تزيد مدة صلاحيتها عن 30 يوما فيعادل 1.2.

وإذا كانت مدة الصلاحية المثبتة على العبوة سبعة أيام فإنها في الواقع تحتفظ بصلاحيتها مدة عشرة أيام، وللعلم أن أكبر معامل احتياطي هو لأغذية الأطفال ويعادل 2 . أي أن الشركة المنتجة تثبت على العبوة نصف مدة الصلاحية الحقيقية تجنبا لأي نتائج سلبية.

وأضافت الطبيبة: "يمكن استخدام مواد منتهية الصلاحية إذا لم تكن معرضة لتأثير الأكسجين. لأن الأكسجين ضروري لنمو وتكاثر معظم الكائنات الدقيقة الحية المسببة للأمراض".

وبحسب نصائح الطبيبة، يمكن تمديد فترة صلاحية المواد المجمدة أيضا، وينسب الى المواد التي يمكن تخزينها فترة طويلة المواد الحافظة الطبيعية -الملح والسكر (30 سنة)، وكذلك الحبوب والبقوليات والمعكرونة وغيرهالغاية 15 عاما، أما المواد المحتوية على زيوت نباتية وماء مثل المكسرات واللحم المجفف والأسماك ومسحوق البيض والدقيق فإنها تفسد بعد انتهاء مدة صلاحيتها، وتصبح ذات مذاق مر لأن الزيوت التي تحتويها تتفاعل مع الأكسجين الموجود في الهواء.

وفي النهاية، أوصت طبيبة التغذية بضرورة الاهتمام بظروف تخزين المنتجات أيضًا وليس بمدة صلاحيتها فقط، فعلى سبيل المثال، لا ينبغي تخزين الخبز في كيس بلاستيكي مغلق، ولن تحافظ الفاكهة طويلاً على جودتها تحت ضوء الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.