محافظ سوهاج يستقبل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من أبناء سوهاج العائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحجاج العائدين من أبناء سوهاج، والبالغ عددهم ٢٢٨ حاجًا قد عادوا من خلال رحلتين إلى مطار الأقصر الدولي، وقد وصل الفوج الأول إلى محافظة سوهاج في تمام الساعة ١٢:٣٠ من صباح اليوم، فيما وصل الفوج الثاني الساعة ٦ صباحًا، لافتًا إلى أن جميع الحجاج وصلوا بحالة جيدة، وتقدموا بخالص الشكر للسيد المحافظ، ووزارة التضامن الاجتماعي على الدعم والمتابعة المستمرة لأحوال الحجاج طوال رحلة الحج