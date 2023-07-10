«Saib» يدعم صغار المزارعين

وقع بنك saib بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى يقوم البنك بموجبه بدعم وتمكين صغار المزارعين من خلال المشاركة فى مشروع «دعم صغار المزارعين - التمكين الإقتصادي» الذى ينفذه بنك الطعام بهدف تطوير صغار المزارعين فى محافظة البحيرة وتدريبهم على الأساليب الحديثة للزراعة التى من شأنها زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وأيضًا ربط المزارعين بالأسواق عن طريق الزراعة التعاقدية والتى تمكن المزارعين البيع بالسعر العادل مما ينعكس على المستوى المعيشى لأسرهم ويوفر الأمن الغذائى والاقتصادى.

أقيمت مراسم التوقيع فى مقر المركز الرئيسى للبنك ووقع على البروتوكول كل من طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، بحضور عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، وفريق التسويق والاتصال المؤسسي, وفريق التنمية الموارد والشراكات من بنك الطعام المصري

قال طارق الخولى إن استراتيجية بنك saib للمسئولية المجتمعية تركز على الفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة وتحرص على تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق استدامة المجتمعات المحلية الأمر الذى له أثر فعال على تحقيق الاستدامة الشاملة.

وأضاف أن البنك يتطلع إلى استمرار سلسلة الشراكات المثمرة مع بنك الطعام المصرى والتى بدأت منذ سنوات من خلال مشروع «العزومة» وذلك إيمانًا بالدور الهام الذى تلعبه فى قضايا الغذاء والتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الدعم لأكبر عدد من المستحقين فى كافة أنحاء الجمهورية.

من ناحيته قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، «فخورين بالشراكة مع بنك saib على مدار خمس سنوات فى مشروع العزومة وقمنا بتطوير الشراكة هذا العام لتتماشى مع استراتيجية بنك الطعام المصرى فى الاستدامة، من خلال تمكين صغار المزارعين باعتبارهم أهم استثمار فى الوقت الحالى حيث إنهم يمثلون 30% من القوة العاملة فى مصر، حيث تمكينهم يساعد على إستدامة سلسلة الغذاء مما يعود عليهم بالأمن الغذائى والاقتصادى.