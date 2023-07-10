إدارة القروض المشتركة تحصل على المركز الأول

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى النصف الأول من عام 2023 مستمرة فى تحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلى والدولى. هذا ما تؤكده نتائج التقييم النصف السنوى الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة والذى أظهر حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات للقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الخامس كوكيل للتمويل وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة والمركز السابع عن دوره كمرتب رئيسى وذلك على مستوى قارة أفريقيا.

بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث كبنك المستندات والمركز العاشر كوكيل للتمويل عن القروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة اثنى عشرة صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 27 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.

أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى، على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط

مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تؤدى لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصرى، فى مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الصناعة، البنية التحتية، التطوير العقارى، المقاولات ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.

ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك.

مؤكدا على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتى تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادى لكل مشروع، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

قال شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة فى مصر وقدرة القطاع المصرفى على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفى المصرى، وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية فى عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة تتناسب مع تلك القطاعات.

وأضاف أحمد السرسى رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن نجاح البنك فى إبرام 12 صفقة تمويلية مختلفة يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء وتمويل العديد من المشروعات الكبرى فى عدة قطاعات.