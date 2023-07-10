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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير قطاع الأعمال يزور السويس لتفقد عدد من الشركات التابعة

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة السويس، لتفقد عدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة.

استهل الوزير، الزيارة بلقاء اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمقر الديوان العام للمحافظة،  وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتم عقد اجتماع لمناقشة خطط التطوير والتحديث، واستمرار عمل الشركات وفقًا لأحدث المعايير وبالطاقة الإنتاجية القصوى في الشركات الواقعة في نطاق محافظة السويس.

ناقش الوزير ما طرحه السادة النواب حول شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج وشركة النصر للأسمدة، وخطة التطوير الخاصة بالشركتين.

يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية في إطار الجهود الجارية لتطوير الشركة، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

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