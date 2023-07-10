زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الهند

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الاثنين منطقة "دودا" فى ولاية "جامو وكشمير" الهندية، حسب ما أعلن المركز الهندى لعلوم الزلازل.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية التي وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأضافت القناة الهندية أن الهزة الأرضية وقعت في حوالي الساعة 5.38 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.

زلزال يضرب جزيرتي أندامان ونيكوبار

وأمس الأحد، أعلن المركز الهندي لرصد الزلازل أن زلزالا شدته 5.3 درجة بمقياس ريختر ضرب المنطقة الجنوبية الشرقية بخليج كامبيل في جزيرتي "أندامان" و"نيكوبار" بالهند.

وذكر المركز - في تدوينة على موقع "تويتر" - أن الزلزال وقع على عمق 70 كيلومترا، وأنه تم رصده عند خط عرض 5.87 درجة، وخط طول 83ر94 درجة، وعلى بعد 162 كيلومترا جنوب شرق خليج كامبيل.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال.

وفي سياق آخر، أعلن المعهد الجغرافي الوطني في إسبانيا، اكتشاف أكثر من 150 زلزالًا بالقرب من بركان تيد في تينيريفي بإسبانيا منذ 11 يونيو، منها 112 زلزالًا في غضون 24 ساعة فقط بين 5 يوليو في الساعة 1 صباحًا و6 يوليو في الساعة 4 صباحًا، بحسب ما ذكرته شبكة «إكسبريس» البريطانية.

ووفقًا للمعهد الجغرافي الوطني، أصبح السكان وغيرهم ممن يعيشون في جميع أنحاء المنطقة قلقين بشأن مستقبل البركان منذ 11 يونيو، كما تم اكتشاف 40 زلزالًا إضافيًا.

وتمّ اكتشاف أحدث الزلازل بين 40 و50 كيلومترًا تحت الأرض، ويأتي هذا التحديث الأخير بعد اكتشاف خزانات الصهارة على عمق أقل من 5 كيلومترات تحت السطح قبل عدة أشهر، حيث لاحظ باحثون من جزر الكناري وروسيا وجرينادا أن الصهارة البازلتية قد بردت تحت الأرض.

ويتسبب هذا في تغيير في التركيب الكيميائي مما يؤدي إلى نوع «من الصهارة»، حيث وصف الباحثون هذه البيانات الجديدة بأنها «مذهلة».

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