دعاء المسلم للنصر على الشيطان وأهواء النفس

هناك أدعية للمسلم من أجل النصر على الشيطان، وفيما يأتي ذكر هذه الأدعية: (اللهمّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيبِ والشهادةِ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَه، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، أعوذُ بك من شرِّ نفسي، وشرِّ الشيطانِ وشِرْكِه).

أدعية يستحب ترديدها

و(اللهمّ إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن كل سلطان شديد، ومن كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت على كل شيء حفيظ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

و"أعوذ بعزة الله وعظمته، وبعزة الله وقدرته، وبعزة الله وسلطانه، وبعز جلال الله، وبعز عز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى"، و"بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سمّ ولا داء، بسم الله وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

وهناك أدعية من أجل النصر على أهواء النفس وفيما يأتي ذكر هذه الأدعية: (اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن شرِّ سَمعي وبصَري وقَلبي ومني).[٧] اللهمّ إني أعوذ بك من فتن الدنيا. أستغفر الله وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً. اللهمّ إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهمّ ارزقني قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة.