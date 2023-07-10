كامل الوزير يقترح حضور مباراة القمة.. وأحمد موسى يرحب (فيديو)

علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل، قائلا: "الروح الرياضية هي الأهم، ويجب أن تسود هذه الروح الملاعب والأندية المصرية.

مشاهدة مباراة القمة من الاستاد

و اقترح الفريق كامل الوزير ، على الإعلامي أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن مشاهدة مباراة القمة من الاستاد، والجلوس في مدرجات النادي الأهلي معا، قائلا: «عشان خاطرك هنقعد في مدرجات الأهلي.. بس هنلبس فانلة الزمالك».

وتابع كامل الوزير : «والله العظيم أنا لوكنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله وروحت النادي الأهلي عشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر».

ومازح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا: “عملنا محطة مترو في الزمالك”؛ ليرد عليه الأخير: "عشان اللي عاوز الزمالك؛ يروح، واللي عاوز الأهلي؛ يروح"، يعلق الوزير: "عشان خاطر جمهور الأهلي، هفكر في عمل محطة مترو في الجزيرة".