صالون ثقافي بالمنيا ينظم حفل إفطار جماعي بـ«الجبنة والعسل والفطير المشلتت»

في لفته انسانية ووطنية، تعد الأولى من نوعها، نظمت ساقية القاضي الثقافية بالمنيا ، بإدارة محمد فاروق القاضي، حفل إفطار جماعي من الطابع الخاص كمائدة "فطير مشلتت وعسل"، قبل بدء الصالون الثقافي الأسبوعي للساقية، والذي يعقد بمرسى القاضي السياحي بكورنيش النيل، بمدينة المنيا.

وبدأت الفاعليات التي قدمها الشاعر اسامه ابو النجا ، وكلمة محمد فاروق القاضي مؤسس وراعي الصالون، ثم جلسة فقرات متنوعة للشعراء، عرض فيها كل الكتاب والشعراء اهم اعمالهم الكتابية، و الفقرة الفنية قدمها الموسيقار حسن الدمشاوي ثم ندوة المبدعين ويديرها الشاعر الدكتور ياسر الباشا والقاص محمد عبد العال

واختتم الصالون بتكريمات كل من ، الكاتبة ابتسام الدمشاوى ؛ وتحدث عنها القاص والإعلامي دكتور شوقى السباعى عابدين رئيس نادي أدب المنيا ، والشاعر إبراهيم البرديسي تحدث عنه الشاعر محمود العيساوي ، والقاصة انتصار شاهين ، وتحدث عنها الأديب ناصر عاشور ، والشاعر الدكتور هاني العباسي تحدث عنه الشاعر اسماعيل حلمى، وتحت رعاية وحضور عصام السنوسي مدير عام الساقية.