بدء أعمال تطوير حديقتى الحيوان والأورمان

سعر التذكرة بعد الافتتاح من25 لـ30 جنيهاً

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التحالف المصرى لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة اعتباراً أمس الأحد وذلك للبدء فى عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية.

وأكدت فى بيان لها أن الحديقة سوف تظل ملكاً لوزارة الزراعة وتحت الإشراف الفنى لهيئة الخدمات البيطرية، وأن التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة.

وأضافت الوزارة أن الاتحاد الإفريقى لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسى وهذه خطوة مهمة تسهم فى عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذى خرجت منه فى 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية فى إيواء الحيوانات.

وأوضحت أن مشروع التطوير وضعه أكبر استشارى عالمى فى تطوير حدائق الحيوان والذى قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان فى لندن، وسيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

وأضافت الوزارة أن تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوى تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، مع الحفاظ على الطابع التراثى للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثرى.

وستكون الحديقة مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

وسوف تظل الحيوانات فى الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.

ويتم الربط بين حديقتى الحيوان والأورمان من خلال نفق.

وأشارت الوزارة إلى أن تطوير الحديقة يأتى فى إطار جهود الدولة فى رفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها فى تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة وأن غلق الحديقتين خلال مدة التطوير والتى سوف يتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.

وأكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الدولة حريصة منذ دراسة مخطط التطوير على أن تظل تذاكر الحديقة فى متناول كافة طبقات المجتمع، وألا تتحول بعد التطوير لطبقات معينة، لكن فى نفس الوقت أن الإبقاء على سعر التذكرة الحالى البالغ خمسة جنيهات لا يمكن الاستمرار فيه، لأنه ظلم للحديقة نفسها واحتياجاتها ونفقاتها خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العقود والتغذية والأدوية البيطرية، لذلك ندرس أن يتراوح سعر التذكرة ما بين 25 إلى 30 جنيهاً.