التمارين الرياضة تؤثر بالسلب على النوم.. دراسة تكشف مفاجأة

قلة النوم يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة لديك، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بعد التعرض لفيروس ، مثل فيروس الزكام الشائع ويمكن أن تؤثر قلة النوم أيضًا على سرعة تعافيك إذا مرضت.

أثناء النوم ، يطلق جهازك المناعي بروتينات تسمى السيتوكينات ، والتي يساعد بعضها في تعزيز النوم وتحتاج بعض السيتوكينات إلى الزيادة عند الإصابة بعدوى أو التهاب ، أو عندما تكون تحت الضغط وقد يقلل الحرمان من النوم من إنتاج هذه السيتوكينات الواقية بالإضافة إلى ذلك ، يتم تقليل الأجسام المضادة والخلايا المقاومة للعدوى خلال الفترات التي لا تحصل فيها على قسط كافٍ من النوم.

لذلك ، يحتاج جسمك إلى النوم لمحاربة الأمراض المعدية كما أن قلة النوم طويلة المدى تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

قلة النوم تلغي تماما التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء كلية لندن الجامعية، حيث درسوا تعود لـ 9 آلاف شخص، قيموا مستوى انتباههم وذاكرتهم باختبار القدرات المعرفية التي أجروها على مدى 10 أعوام.

واكتشف الباحثون أن النشاط البدني في بداية الدراسة، أدى إلى تحسين وظائف الدماغ بغض النظر عن مقدار النوم. ولكن بمرور الوقت، أصبح أداء الأشخاص الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم أسوأ في الاختبارات المعرفية.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر قلة النوم سلبا في صحة الأشخاص الذين أعمارهم اكثر من 50 عاما، حيث تتطور لديهم مخاطر الإصابة بالخرف.

وتوصل الباحثون من نتائج هذه الدراسة إلى استنتاج مفاده أن قلة النوم تخفض جميع إيجابيات النشاط البدني للشخص إلى الصفر.

واستنادا إلى ذلك ينصحون بضرورة ممارسة النشاط البدني والنوم مدة كافية واتباع نظام غذائي صحي، من أجل تعزيز الحالة الصحية.