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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يتوجه إلى بريطانيا قبل مشاركته بقمة الناتو في ليتوانيا

جو بايدن
جو بايدن

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن توجه اليوم الأحد، إلى بريطانيا قبل مشاركته في قمة الحلف الأطلسي في ليتوانيا.

 

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قضايا المناخ الأبرز على طاولة بايدن خلال اجتماعه مع الملك تشارلز الثالث

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بايدن يطالب الرئيس الصيني بتوخي الحذر بعد لقائه بوتين

جو بايدن

وأوضحت فرانس برس أن جو بايدن توجه إلى بريطانيا، حيث سيلتقي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في فيلنيوس بليتوانيا.

 

وأقلعت الطائرة الرئاسية الأمريكية من قاعدة عسكرية في ديلاوير، حيث سيختتم بايدن جولته بزيارة فنلندا، العضو الجديد في الحلف الأطلسي.

 

وستعقد قمة "الناتو" القادمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

 

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