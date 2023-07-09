أهداه درع الجامعة تقديرا لجهوده

رئيس جامعة كفرالشيخ يُكرّم مدير إدارة التربية العسكرية السابق

كرّم رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الأحد، العقيد جمال بلال خليل ، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة السابق، وأهداه درع الجامعة.

جاء ذلك تقديرا لجهوده في الإشراف على دورات التربية العسكرية للطلاب وبعض الأنشطة الأخرى التي من شأنها تقوية الانتماء لدى الطلاب من خلال تنظيم ندوات ترتبط بالمناسبات القومية ورحلات ميدانية إلى المزارات والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها والمناطق العسكرية لتعريف الطلاب بما تقوم به القوات المسلحة لخدمة وحماية أمن مصر ونهضتها.

وقدم رئيس الجامعة الشكر له باسم أسرة الجامعة على جهوده المتميزة، خلال فترة قيادته إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وفي ذات السياق، استقبل رئيس الجامعة العقيد حامد مهاب مطر، بمناسبة توليه منصبه مديرا لإدارة التربية العسكرية، متمنيا لهما التوفيق والنجاح في موقعيهما الجديدين.