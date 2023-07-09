بعثة رفع الأثقال تغادر القاهرة للمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر

غادر القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليا.

تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.

وكانت بعثة ألعاب القوى قد عادت للقاهرة أمس بعد حصد خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين حيث حققت إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.

يرأس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ويضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي ومحمد عبد العليم مسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.

ويتابع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع الأستاذ محمد عبدالمقصود كافة تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية.

وتواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق مدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم في اللجنة الأولمبية المصرية من أجل انهاء كافة إجراءات بعثة رفع الأثقال وتسهيل إجراءات السفر من مطار القاهرة للجزائر.

بعثة ألعاب القوى تصل القاهرة بذهبيات دورة الألعاب العربية بالجزائر

إستقبل مسئولو اللجنة الأولمبية بمطار القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر لألعاب القوى العائدة من الجزائر بعد نهاية مشاركتها بدورة الألعاب العربية وتحقيق 5 ميداليات ذهبية.

وحقق منتخب ألعاب القوى خمس ميداليات ذهبية بأربعة لاعبين فقط شاركوا في المنافسات بواقع 2 ميدالية ذهبية إسراء عويس في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح وذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في الجزائر ببعثة رمزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على تهنئة بعثة ألعاب القوى والإشادة بالمشاركة القوية في دورة الألعاب العربية وتحقيق خمس ميداليات بمشاركة أربع لاعبين وسط أداء مميز ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وشهد استقبال بعثة ألعاب القوى في مطار القاهرة استقبال وتهنئة اللاعبين على النتائج المميزة التي تحققت حيث تواجد في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة باللجنة الأولمبية.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.