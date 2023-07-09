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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم البعبع.. تجاوز الـ 25 مليون بإيرادات موسم أفلام عيد الأضحى

بوابة الوفد الإلكترونية

بلغت إيرادات فيلم البعبع، للنجمين أمير كرارة وياسمين صبري، أول أمس الجمعة، مليون و64 ألفا و938 جنيها، في شباك تذاكر السينما، ويصبح إجمالي الإيرادات 25 مليون جنيه في موسم أفلام عيد الأضحى.

 

 فيلم البعبع

يشار إلى أن فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

 

يذكر أن الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

 

وكان طرح صناع فيلم البعبع، الأغنية الدعائية للعمل الذي يعرض حاليًا في السينمات، وجاءت بعنوان "لفينا الدنيا" للمطرب رضا البحراوي ومطرب المهرجانات مسلم، كلمات: فليبينو، ألحان: أحمد طارق يحيي – ومسلم، وتوزيع: أحمد طارق يحيى- إسماعيل نصرت.

 

جدير بالذكر أن النجمة منة شلبي تشارك بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.

 

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