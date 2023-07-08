طلب إحاطة فى الكونجرس حول «كوكايين البيت الأبيض»

نجل بايدن خطر على الأمن القومى

طلب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأميركى، من الشرطة السرية تزويد لجنته بمعلومات ونتائج التحقيقات حول كيس الكوكايين الذى تم العثور عليه فى البيت الأبيض فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال «كومر» فى رسالة إلى مديرة الشرطة السرية كيمبرلى تشاتل: «إن وجود المخدرات غير المشروعة فى البيت الأبيض غير مقبول ولحظة مخزية فى تاريخ البيت الأبيض».

وتابع «كومر»: «يمول الكونجرس الإجراءات الأمنية فى البيت الأبيض، وتقع على عاتق الشرطة السرية مسئولية الحفاظ على بروتوكولات السلامة الفعالة, هذا الحادث وإجلاء الموظفين فى نهاية المطاف يثير الآن بوضوح المخاوف بشأن مستوى الأمن الذى يتم الحفاظ عليه فى البيت الأبيض».

وأخبر «كومر» مذيع «قناة فوكس نيوز» أن لديه «مخاوف بشأن مخاطر الأمن القومى» بالنظر إلى مدى سهولة وصول المخدرات غير المشروعة إلى أحد أكثر المبانى أماناً فى العالم.

كما أخبر «كومر» القناة أنه يخطط للتحقيق فى مقدار الوقت الذى يقضيه الابن الأول هانتر بايدن، مدمن الكوكايين المتعافى، فى المقر التنفيذى فى البيت الأبيض.

وقال «نحن قلقون من حقيقة أن نجل الرئيس، الذى قلنا منذ سبعة أشهر إنه يمثل خطراً على أمننا القومى، يقضى الكثير من الوقت فى البيت الأبيض. لدينا تقارير تقول إنه يقضى وقتا هناك أكثر من جو بايدن. لا نعرف حقاً أين يعيش هانتر بايدن؟».

وهناك طلب إحاطة منفصل من السيناتور توم كوتون لتحديد من قد دخل الجناح الغربى فى الوقت الذى تركت فيه المخدرات؟.

وكتب كوتون فى رسالته إلى «تشاتل»: «إذا كان مجمع البيت الأبيض غير آمن، يحتاج الكونجرس إلى معرفة التفاصيل، وكذلك خطتك لتصحيح أى ثغرات أمنية»، طالباً إجابات على أسئلة مختلفة حول أمن القصر التنفيذى ليتم الرد عليها فوراً.

وحرص السيناتور الجمهورى عن أركنساس على طلب معلومات عن أشخاص يخضعون لإجراءات أمنية أقل صرامة- وربما تجاوزوا فحص الخدمة السرية لزوار الجناح الغربي.

وأضاف «كوتون»: «حيازة الكوكايين بشكل غير قانونى جريمة بموجب القانون الاتحادي, فهل إذا اكتشفت الخدمة السرية هوية الشخص الذى جلب الكوكايين غير المشروع إلى مجمع البيت الأبيض، هل سيقومون بالاعتقال بموجب هذا الحكم؟».

ومن المتوقع أن تختتم الشرطة السرية تحقيقاتها غداً، وفقاً لشبكة «إن بى سى نيوز»، بعد تمشيط سجلات الزوار ولقطات الكاميرا الأمنية للعثور على الجانى، بالإضافة إلى التحقق من المطبوعات والحمض النووي.

وقال المتحدث باسم الشرطة السرية أنتونى جولييلمى «نحن نبذل كل ما فى وسعنا لمحاولة تحديد من ربما أحضر هذا العنصر إلى البيت الأبيض». «وهذا يشمل كل مورد، ويشمل كل خيار متاح لنا أو للحكومة الفيدرالية».

ورفض نائب السكرتير الصحفى للبيت الأبيض أندرو بيتس، الإجابة على أسئلة حول مصدر المسحوق الأبيض، ووجه جميع أسئلة الصحفيين إلى الشرطة السرية.

كما رفض متحدث باسم البيت الأبيض الإجابة على أسئلة حول الكوكايين خلال لقاء صحفى على متن طائرة الرئاسة فى طريقها إلى ساوث كارولينا لإلقاء خطاب الرئيس بايدن.