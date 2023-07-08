الأنبا غبريال يترأس اجتماع الأقباط في بني سويف

يترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، الجمعة، فعاليات الإجتماع العام الإسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

يتخلل اللقاء بدء دراسة الكتاب المقدس ومن المقرر أن يستهل اللقاء باقامة طقس رفع بخور عشية، ثم فقرة كورال الشهيد أبوسيفين، يليها فقرة أنت تسأل ونيافة الأنبا يجيب، ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

تختتم الكنائس القبطية فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، يوم الثلاثاء المقبل، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

تأتي المناسبات والفعاليات الروحية في الكنائس بصورة متتالية فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).