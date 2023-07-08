السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يشكر ألعاب القوى ويطالب رفع الأثقال بمواصلة حصد الميداليات بدورة الألعاب العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري لألعاب القوى، على أدائهم المميز والجيد في منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية، المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو الجاري في الجزائر، وتمكن جميع اللاعبين من حصد الميداليات الذهبية ورفع علم مصر عاليًا.

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وطالب وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال مواصلة تحقيق الإنجازات والميداليات في منافسات الدورة الألعاب العربية، وبذل قصارى جهدهم من أجل رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية والبطولات الرياضية المختلفة.

وأشار صبحي إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المستمر للرياضة والأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى دعم الوزارة لجميع أبطال مصر من أجل حصد الميداليات وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية.

وقد حقق مصطفى الجمل لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى، الميدالية الذهبية في مسابقة رمي المطرقة بعد تحقيق رقم مسافة 76.48 متر.

كما توجت إسراء عويس لاعبة المنتخب المصري، بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الثلاثي لتحقق رقم مصري جديد بعد تحقيق مسافة 13,57 متر.

وكانت قد توجت إسراء عويس لاعب منتخب مصر لألعاب القوى بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، كما حقق مصطفى عمرو الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة.

وبينما حقق إيهاب عبدالرحمن الميدالية الذهبية لمنافسات رمي الرمح، عقب تحقيقه مسافة 80.50 متر في المنافسات البطولة.

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