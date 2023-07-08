"أسماء أبو حليمة" بنت كفرالشيخ تحصد المركز السابع في الدوري العالمي للكاراتية

"أسماء أبو حليمة" بنت كفرالشيخ لاعبة منتخب مصر سابع عالم في الدوري العالمي للكاراتيه بكرواتيا

هنأ محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، أسماء أبو حليمة لاعبة منتخب مصر الوطني للكاراتيه للشباب والناشئين والأشبال المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا، لتحقيقها المركز السابع على العالم وهى لاعبة نادي ناصر التابع لإدارة شباب فوه بكفرالشيخ، وحقق المنتخب الوطني خلال البطولة 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ الدكتور عزت محروس، أن اللاعبة أسماء أبو حليمة انضمت لمنتخب مصر منذ عامين برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، خاضت مواجهات الدوري "بالدور الأول" تفوقت فيه على منافسيها من دول "ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سلوفانيا" كما تغلبت "بالدور الثاني" على لاعبات " إسبانيا، إيطاليا، أوكرانيا، فرنسا" وصعدت إلى "الدور الثالث" الذي ضم أبطال دول "كرواتيا و البرتغال و فرنسا " وانتهى بحصولها على المركز التاسع على العالم .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اللاعبة ينتظرها في منتصف يوليو الحالي تصفيات المنتخب، التى تعقد على ملاعب ستاد القاهرة، الذي يختار من بين المرشحين ممثلي مصر في البطولة الأفريقية للناشئين بالمغرب الشقيق فى منتصف أغسطس المقبل وذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ودعم المسئولين بنادي ناصر بفوة، ترأس البعثة المصرية الكابتن محمد الدهراوى رئيس الإتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، الذي أشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في أولى المشاركات الدولية لهم .