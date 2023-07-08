محافظ الجيزة يعاين مواقع انشاء الدورانات بترعة المريوطية فيصل

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الميدانية لنسب تنفيذ مشروع تأهيل وتغطية وتطوير ترعة المريوطية في المرحلة الثالثة بدءا من مسار الترعه أمام شارع الشيشيني ومرورا بمنطقة المنشية وحتي كوبري الصحابة .

اطلع المحافظ علي اعمال التغطية بالقطاعات المشار إليها والتي سوف تشهد انشاء كباري للسيارات والمشاة ( يوترن ) ومواقف سرفيس وساحات انتظار وممشي حضاري بطول المسار .

وعاين محافظ الجيزة بمرافقه الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري مواقع الدورانات للمركبات بعد شارعي الشيشيني والمنشية وكوبري فلفة لخدمة المترددين علي الطريق او مطالع ومنازل الطريق الدائري .

حيث كلف المحافظ بدراسة كافه المواقع المقرر انشاء دورانات بها مع مراعاة عدداً من العوامل علي رأسها منع السير عكس الإتجاه لوجود مطالع للطريق الدائري بالمنطقة الي جانب اختيار المواقع التي تضمن عدم تأثيرها علي السيولة المرورية.

كما شدد المحافظ علي ضرورة زيادة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من المشروع في اقرب وقت ممكن لما له من أهمية كبيرة مشيراً انه سوف يساهم في تحقيق طفرة كبيرة بالمنطقة .

وتابع المحافظ اعمال وضع طبقة الرصف السطحية بطريق المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل .

كلف المحافظ رئيس الحي ومديرية الطرق بمراجعة أعمال الرصف والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة وتلاشي اي ملاحظات قبل الاستلام من الشركات المنفذة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية .