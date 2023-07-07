تسلل

الجمعة 07/يوليو/2023 - 09:59 م 7/7/2023 9:59:12 PM

أثارت الأخطاء التحكيمية المتعددة والساذجة فى بعض مباريات الدورى المصرى الممتاز مخاوف الأندية، خاصة نادى الزمالك الذى رأى أن هناك مجاملات وأخطاء غريبة تحدث من بعض الحكام وتثير حفيظة الكثيرين من أندية ونقاد وجماهير أظهرت خروقات عدة فى ثوب التحكيم المصرى كشفت عورته محليًا وعربًيا ودوليًا.

فخلال أسبوع ظهرت أخطاء فاضحة وغريبة، ففى لقاء الأهلى وفيوتشر أحمد عاطف يسجل هدفًا ويتم إلغاؤه بداعى التسلل، وأثار الهدف جدلًا تحكيميًا بين مؤيد ومعارض، وفى مباراة بيراميدز والبنك الأهلى فى كأس مصر، مصطفى فتحى لاعب بيراميدز ينفرد ويدفعه من الخلف مدافع البنك الأهلى داخل المنطقة، احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة ويوقف الفار بقيادة الثنائى «هشام القاضى، ومحمود عبدالسميع مساعد فيديو» المباراة فجأة، رغم وضوح الكرة وصحة الهدف ويطالبان «بسيونى» بمراجعة اللعبة، والهدف هو تشكيك الحكم فى قراره وإحداث بلبلة رغم صحته، وأكد الحكم بعد مراجعة اللعبة صحة قراره.

وفى لقاء الأهلى والإسماعيلى، محمد حسن لاعب الدراويش الكرة تلمس فخذه وتتجه إلى داخل المرمى وتظهر الألاعيب الغريبة بإعادة اللعبة من زاوية معينة تكشف دور الذراع فى اللعبة، وأكد خبراء التحكيم صحة الهدف باستثناء الخبير الصديق أحمد الشناوى!

ويتم إلغاء الهدف رغم حاجة الإسماعيلى لأى نقطة فى صراع الفريق من أجل البقاء بالممتاز.

كل ذلك جعل هناك ضغوطًا على رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور بالمطالبة بالانسحاب من لقاء الأهلى الخميس المقبل، وكان هذا سببًا فى ضغط رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة على البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام باستقدام حكام أجانب لمباراة القمة تفاديًا لأى أزمة متوقعة مع تراجع المستوى التحكيمى، خاصة أن جراح الزمالك ما زالت تدمى من ظلم بَيِن لعدم تنفيذ عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلى 12 مباراة، وهو ما عمق أيضاً الجراح البيضاء وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وكان سببًا أيضاً فى الانسجاب من قمة السوبر بالإمارات، وأثبت كل ذلك بما لايدع مجالًا للشك كما ترى كل الجماهير البيضاء أن هناك أصابع تلعب ضد النادى من المنظومة الكروية فى مصر.

تضغط الجماهير على إدارة النادى لأن سبب الانسحاب من قمة السوبر – كما ترى - ما زال قائمًا فى غياب العدالة وعدم إيقاف كهربا، حيث يلقى الكثير من المتابعين بالمسئولية على بيريرا نفسه «رئيس لجنة الحكام» الذى يقارن الكثيرون بينه والإنجليزى كلاتنبرج الرئيس السابق للجنة الذى لم يكن أفضل ولم يختلف عنه كثيرًا.

يحدث هذا والدورى فى محطاته الأخيرة وإذا كانت ملامح المربع الذهبى باتت واضحة، فمعركة البقاء فى المؤخرة حامية بين 7 أو 8 فرق، وهو ما يزيد الأمور صعوبة والكل يخشى من تكرار هذه المآسى التى آثرت على المستوى وتراجع المسابقة فنيًا مع إيقاف المباراة ربع ساعة فى خطأ ومراجعة الفار فى سيناريوهات لا نراها إلا فى ملاعبنا فقط!

وهو ما ينذر بكوارث كروية تنعكس على جوانب أخرى فى ظل وجود بؤر تنتظر أى تصدع وتستغل صدام الجماهير هنا وهناك وتشعل فتيل الفتنة!

Sabry hafez@ hotmail.com