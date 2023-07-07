قطاع الأعمال يتابع معدلات إشغال فنادق القابضة للسياحة خلال الأسابيع الماضية

نسب الإشغال تصل إلى 100% في بعض الفنادق.. وبرامج ترفيهية وتثقيفية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

تابع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، معدلات الإشغال بالفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ، خلالالأسابيع الماضية والتي واكبت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وقيام بعض الفنادق بعمل برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة احتفالا بالمناسبةالوطنية، وذلك بعد ما حقق قطاع الخدمات الفندقية والسياحية التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، معدلات إشغال مرتفعة خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور عصمت على الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والارتقاء بها في مختلف الفنادق التابعة ، وتنظيم برامج ترفيهية للعائلاتوالأطفال تزامنا مع بدء موسم الإجازات، مشيرا إلى الاشتراطات البيئية التي تطبقها الفنادق وضرورة التوسع فى برامج تدوير القمامةواستخدامها فى إنتاج أسمدة عضوية وهي التجربة التي نجحت في تطبيقها الفنادق التابعة في محافظة أسوان.

حقق قطاع الخدمات الفندقية والسياحية التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، معدلات إشغال مرتفعة خلال الفترة الماضية..سجلت الفنادق الواقعة بالقاهرة الكبرى متوسط نسب إشغال تراوحت بين 80 و85% ، وفي فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي بلغتنسب الاشغال 90 و 95%.

شهدت فنادق مدينة الغردقة التابعة للشركة القابضة معدلات إشغال تراوحت بين 90 :95%، ووصلت النسبة إلى 90% في مدينة دهب. أما في رأس البر بلغت معدلات الإشغال في فندق اللسان 100%.





وتشهد الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عمليات تطوير وتحديث دوري للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين،مع تنوع درجاتها الفندقية ومواقعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد غرف حوالي 6 آلاف غرفة.