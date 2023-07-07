زلزال قوي يضرب مدينة جايابورا شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مدينة جايابورا فى مقاطعة "بابوا" الواقعة شرق إندونيسيا، اليوم الجمعة، حسب ما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء المحلية.

ونقلت وكالة أنباء انتارا الإندونيسية، عن داريونو رئيس مركز الزلازل والتسونامى قوله - إنه "بالنظر إلى مركز الزلزال والمركز المنخفض، حدث الزلزال بسبب أنشطة الصدع".

وبحسب داريونو، تم تسجيل مركز الزلزال عند إحداثيات خط عرض 2.22 درجة جنوبا وخط طول 140.09 درجة شرقا، و 53 كم شمال غرب منطقة جايابورا، وبابوا، و 10 كم تحت الماء.

ووفقا لـ داريونو، شعر الناس بالزلزال في هذه المنطقة، لكن الزلزال لم يكن لديه القدرة على إحداث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأشار إلى أن الوكالة سجلت هزة ارتدادية بلغت قوتها 2.0 درجة، ناصحا الناس بالالتزام بالهدوء وعدم التأثر بالمعلومات غير الموثوقة وتجنب المباني المتصدعة أو المتضررة.

زلزال بقوة 4.8 يضرب الفلبين

وفي وقت سابق من أمس الخميس، ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر الفلبين، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، حسب ما أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وأضاف المعهد، حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة "بالاويج" في منطقة "زامباله"، وعلى عمق 46 كيلومترا، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

زلازل شبه يومية

وتشهد الفلبين هزات أرضية وزلازل بصورة شبه يومية بسبب وقوع الأرخبيل على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يؤدي احتكاك الصفائح التكتونية بعضها ببعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كبير.

ووقع آخر زلزال كبير في الفلبين في شمال الأرخبيل في أكتوبر، ويومها ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات بلدة دولوريس الجبلية في مقاطعة أبرا، ما أسفر عن إصابة كثير من الأشخاص وإلحاق أضرار بمبان وقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة.

وفي يوليو 2022 تسبب زلزال بقوة 7 درجات في مقاطعة ابرا بانزلاقات تربة وتصدعات في الأرض ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة المئات.



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