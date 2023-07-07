تعرف على أبرز صيغ الصلاة على النبى

الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم لها فضائل كبيرة وعديدة، فذكره عليه السلام مقترنًا بذكر الله عز وجل وما أعظمهما في ذكرهما والصلاة لله والصلاة على نبيه.

وورد أحاديث عديدة تؤكد فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة، وهذا يوم مبارك عظيم نكمله باظهار حبنا للنبى والصلاة عليه.

صيغ الصلاة على النبى

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها عقدتي، وتنفرج بها كربتي، وتنكشف بها غمتي، وتنقذني بها من وحلتي، وتقيلني بها من عثرتي، وتقضي بها حاجتي، وبأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

اللهم صلِّ وسلم بانواع كمالاتك، في جميع تجلياتك، على سيدنا ومولانا محمد اول الأنوار الفائضة من بحر عظمة الذات المتحقق في عالم البطون والظهور، بمعاني الاسماء والصفات، فهو اول حامد ومتعبد بانواع العبادات والقربات، والممد في عالم الارواح والاشباح لجميع الموجودات، وعلى آله وصحبه صلاة تكشف لنا بها النقاب عن وجهه الكريم فى وتعرفنا بك وبه في جميع المراتب والحضرات، وألطف بنا يا مولانا بجاهه فى الحركات والسكنات واللحظات والخطرات.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والارضين عليه واجريا مولانا لطفك الخفي فى امرى وارني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يارب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والارضين عليه واجر يا مولانا لطفك الخفي فى امرى وارني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يارب العالمين اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الإبصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.



اللَّهُمَّ إني أستغفرك لِكل ذنبٍ سبَق في علمك أني فاعلـُهُ بقـُدرتك التي قدرت بها عليَّ واقتدرت بها على كل شيءٍ.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه ، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، النور المُذهب للنسيان بنوره، في كل لمحةٍ ونفسٍ بعدد ماوسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات ، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات ، في الحياة وبعد الممات.

