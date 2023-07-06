وفد إيطاليا يختتم رحلته لإحياء مسار العائلة المقدسة بزيارة القلعة وخان الخليلى (صور)

اختتم الوفد السياحى الإيطالى المهتم بإحياء مسار العائلة المقدسة اليوم، زيارته لمصر، بزيارة منطقة القلعة، وكذلك بجوله سياحية بمنطقة خان الخليلى، في إطار رحلة احياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

وشملت الزيارة، التى استمرت 5 أيام، بعض النقاط المدرجة ضمن مساء العائلة المقدسة منها أديرة وادى النطرون، وكنيسة العذراء بالمعادى، ومجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، بالإضافة الى زيارة الأماكن السياحية منها منطقة الأهرامات، والمتحف المصرى والقلعة وخان الخليلى، بمرافقة المرشد السياحى هشام خلة.

الوفد الايطالى فى مركب على نيل القاهرة

وعلى هامش الرحلة، أقام المهندس جورج عياد رئيس منظمة رجال الأعمال المصريين والمغتربين بالخارج حفل عشاء على مركب فرعونى بالنيل، حظى باعجاب الوفد وتفاعلوا مع الموسيقى المصرية، والفلكلور المصرى مثل التنورة والطبلة وغيرها، وأهداهم عياد شهادات تقدير من المنظمه لمشاركتهم فى الرحلة.

كما وقع عياد بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة البرلمان الأوروبية لفتح مقر للمنظمة فى مصر.

جورج عياد يوقع بروتوكول لافتتاح مقر لمنظمة برلمان اوروبا

يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية ايطاليه سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.

الوفد الايطالى فى خان الخليلى

يشار إلى أن رحلة العائلة المقدسة، تمتد لمسافة 2000 كيلو متر من سيناء حتى أسيوط في 25 منطقة، ويوجد عدد من الأديرة والكنائس في كل منطقة حلت بها العائلة، التي لم تستقر في مكان واحد، وهو أمر موثق من خلال المصادر الدينية والمخطوطات النادرة في الأديرة والكنائس، وتتراوح الرحلة من أسبوع إلى بضعة أيام، وفى مدن أخرى استقرت أشهر.