"متى تكون راضيًا".. عنوان لقاء الأنبا مكاريوس في المنيا

يترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس الكبير بدءًا من الساعة السابعة مساءً، بعنوان "متى تكون راضيًا".

تفاصيل اجتماع الأنبا مكاريوس في المنيا

يستهل اللقاء بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

فترات روحية تعيشها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدأت عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

مناسبات وفترات تعيد إحيائها الكنائس المصرية

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).