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الخميس 06 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حسام عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل حياة كريمة للأسرة (فيديو)

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ نظام التأمين الصحي الشامل يؤمن على الأسرة بالكامل، وهو بمثابة حياة كريمة صحية للأسرة.

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وأضافت "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن في التأمين الصحي الشامل يكون للمواطن حق الاختيار حيث يقرر العلاج في المستشفيات التي تدخل في المنظومة، وهو إحدى العلامات الفارقة في هذه المنظومة.

كل مستشفيات على أرض جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل المنظومة 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "كل مستشفيات على أرض جمهورية مصر العربية يمكن أن تكون داخل المنظومة بشرط أن يتم اعتمادها من هيئة مستقلة تماما، وهي هيئة الاعتماد والرقابة".

 أسعار الخدمة العلاجية في منظومة التأمين الصحي عادلة

وأكد أن أسعار الخدمة العلاجية في منظومة التأمين الصحي عادلة جدا ومربحة بشكل جيد للغاية، كما أن هذه المنظومة تتعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن أعداد المستشفيات المعتمدة في محافظات التأمين الصحي الشامل تقترب من 27 مستشفى في 6 محافظات، كما أن عدد المستشفيات المعتمدة والمسجلة يبلغ 224 مستشفى.

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