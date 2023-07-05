القوات الأوكرانية تقصف مُستودعًا لتخزين الوقود في ماكييفكا

استهدفت "القوات الأوكرانية" مدينة ماكييفكا بجمهورية دونيتسك مُجددًا، وقصفت مستودعًا لتخزين الوقود، ونشب حريق في أحد الأحياء السكنية جراء قصف قوات كييف للمدينة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء المدينة جراء القصف الأوكراني.

وقال إنه لم يبلغ حتى اللحظة عن ضحايا أو إصابات في أوساط المدنيين جراء القصف.

نشوب حريق وانقطاع للتيار الكهربائي:

وأعلنت السُلطات المحلية أن استهداف قوات كييف مُستودعات لتخزين الوقود في المدينة أدى إلى نشوب حريق وانقطاع للتيار الكهربائي.

من ناحية أخرى، أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الروسية قضت في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك على مُرتزقة أمريكيين كانوا يُقدمون معلومات لقوات كييف.

وصرح ريتر: "الهدف الذي تم قصفه في كراماتورسك. كان فيه مجموعة كاملة من العسكريين الأمريكيين، عدد ضخم. لقد طاروا إلى هناك من رومانيا على متن مروحتين بلاك هوك. وقاموا بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عند عبورهم الحدود.

وأشار إلى أن من بين الأمريكيين الذين تمت تصفيتهم مستشارون عسكريون ومقاتلون.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق استهداف نقطة تمركز مؤقت لأركان قيادة لواء المشاة الآلي 56 واستهداف مراكز القيادة والمُراقبة لكتائب اللواءين 63 و10 وتدمير مستودع صواريخ وذخيرة للواء المدفعية 47، في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.