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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

تغريم اللاعب البرازيلي نيمار 3.3 مليون دولار| فيديو

نيمار
نيمار

غرمت السلطات البرازيلية، اللاعب البرازيلي نيمار، 3.3 مليون دولار، بسبب بناء بحيرة صناعية في قصره دون ترخيص. 

 

وأوضحت السلطات البرازيلية، أن المبلغ  3.3 مليون دولار، ليس غرامة واحدة وإنما أربعة غرامات، فرضتها البلدية في المنطقة التي يُقيم فيها نيمار. 

عشرات المخالفات في ممتلكات اللاعب نيمار

ومن بينها عشرات المخالفات التي رصدت في ممتلكات اللاعب نيمار، وكان من أبرزها تحويل مجرى مياه النهر دون تصريح مسبق ، وإزالة الأراضي واقتلاع النبات دون ترخيص أيضًا. 

 

تجاهل نيمار، في البداية، تحذير السلطات البرازيلية، وقرر السباحة في البحيرة الصناعية على الرغم من منعه دخول المنطقة. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "السلطات البرازيلية تغرم اللاعب نيمار نحو 3,3 مليون دولار والسبب بنائه بحيرة صناعية في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو دون ترخيص بيئي". 

 

شاهد الفيديو.. 

 

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