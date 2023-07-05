الشباب والرياضة تُطلق النسخة الأولى من مسابقة “هـاكاثون شباب الجمهورية الجديدة”

بمشاركة 6 جامعات حكومية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص وزارة الشباب والرياضة علي دعم القدرات الإبداعية لشباب الجامعات وإنتاج ابتكارات خلاقة تدعم مسار التطور المتصاعد للدولة ، ويوماً بعد يوم تزداد ثقة الدولة فى شبابها فى عهد الرئيس السيسى وتضع كل آمالها فيهم للاستفادة من أفكارهم فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر فالشباب هم أمل وقوة الدولة المصرية ومستقبلها القادم.

جاء ذلك على هامش إطلاق وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ( الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابيه )، النسخة الأولي من مسابقة «هـاكاثون شباب الجمهورية الجديدة » تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة .

وقال وزير الشباب :" كرس هاكاثون شباب الجمهورية الجديدة نفسه كحدث مهم هذا العام 2023 ، حيث يشارك خلاله 6 جامعات حكومية ( جامعة القاهرة ؛ جامعة الإسكندرية ؛ جامعة جنوب الوادي ؛ جامعة الزقازيق ؛ جامعة طنطا؛ جامعة العريش) بالإضافة الى أكاديمية الفنون ، موضحًا : أن المسابقة مصممه لشباب المبرمجين وغير المبرمجين لتقديم حلول تقنية وتكنولوجية مبتكرة لصناعة الأفكار، ومناقشتها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، وذلك من أجل تحفيز دور الشباب على مشاركة أفكارهم والتسابق لتقديم الحلول والمقترحات التي تخدم واقعهم اليومي، والمساهمة معهم بتوظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة المجتمعات، يكون أحد شروط احتياز البرنامج التقدم بفكره يحتوي مضمونها على الصفات التالية: التميز والابتكار، التطبيق، الاستدامة، والصلة بالتحدي المقدم إليه من التحديات الستة المطروحة.

وأضاف : إن المسابقة تنفذ علي ثلاث مراحل، ( الأولى) وتتم داخل الجامعة من خلال الإعلان عن البرنامج ثم تقديم الأفكار إلى لجنة الخبراء المختصة داخل الجامعة التي يتم تشكيلها من 3 أفراد من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات ومنها (الهندسة – البرمجة- الإدارة - الإعلام)، حيث تقوم اللجنة بفرزها وإرسال الأفكار التي تم اختيارها بناء على ارتباطها بالمحددات الست المحددة الى الإدارة المركزية للتعليم المدني (الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية).

وتليها (المرحلة الثانية) عمل معسكر مغلق تنفذه وزارة الشباب والرياضة للعمل على تطوير الأفكار والعروض النهائية الخاصة بالشباب مع لجنة الخبراء والمختصين ، ثم ( المرحلة الثالثة والأخيرة ) وتقديم الأفكار النهائية في حدث نهائي مباشر مع مجموعة من صناع القرار والخبراء.

وحددت الوزارة شروط التقدم للمسابقة : -

• أن يكون المتقدم للبرنامج أحد طلاب الجامعة أو أحد الملتحقين بالدراسات العليا بها.

• ألا يقل عن 18عام ولا يزيد سن المتقدم للبرنامج عن 35 عاما.

• يجوز أن يكون مقدم الفكرة أحد الطلاب أو مجموعة من الطلاب لا يزيد عددهم عن (5 أفراد).

• امتلاك فكرة تقنية مبتكرة وواضحة، مستدامة وقابلة للتنفيذ ومرتبطة بالتحديات ال 6 المحددة.

• لا يشترط على المشاركين أن يكونوا مبرمجين أو خبراء تقنية. التقديم مفتوح لأصحاب الأفكار أو الحلول التقنية الإبداعية، سواء كانوا خبراء متخصصين في مجال التقنية أو غير مختصين ولديهم أفكار مقترحة.

• امتلاك الخبرة المناسبة لتنفيذ الفكرة أو الإشراف على تنفيذها.

• ويتم الإعلان عن البرنامج على موقع وزارة الشباب والرياضة والمنصة الوطنية للشباب وتطبيق كياني، بالجامعات عن البرنامج وكيفية الاشتراك من خلال تعبئة ومشاركة نموذج الاستمارة الإليكترونية المعدة لذلك.

• تتضمن الاستمارة طلب مشاركة فيديو تقديمي يساعد على فهم الفكرة المقدمة ويتضمن مقدمة عن الشخص/الفريق، عن التحدي وشرح الفكرة، وأن يكون الفيديو باللغة العربية وألا تتجاوز مدته دقيقتين.

• تتحمل الوزارة تكاليف التنفيذ والممثلة في أجور السادة أعضاء لجان الفرز تطوير الأفكار، التوثيق والإعلام بالجامعات، مصروفات اليوم الختامي الخاص بإعلان المتميزين.

•يمكن الاشتراك للرغبين من خلال الرابط https://www.emys.app/sport/hakson/

عن طريق المنصة الوطنية للشباب (كياني) وبوابة مصر للشباب والرياضة

يتم فتح باب الاشتراك للراغبين من طلاب الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط إعتباراً من 9 يوليو 2023 لمدة شهر حتى 8 أغسطس 2023 .

•يقوم على تقييم الأفكار لجنة علمية داخل كل جامعة لتقوم بدورها في فرز أفضل الحلول والأفكار المقدمة والخروج بأفضل عشر أفكار داخل كل جامعة من الجامعات المنفذ بها الهاكاثون.