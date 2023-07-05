نيابة الغردقة تواصل التحقيقات في واقعة فيديو إلقاء زجاجات بمياه البحر

بشأن الفيديو المتداول لأحد الأشخاص أثناء القاؤه زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم شاطىء بمنطقة محيطة باحد المطاعم بمدينة الغردقة.

علي الفور وجه محافظ البحر الاحمر بتشكيل لجنة مصغرة و عاجلة توجهت إلى المطعم والكافيه محل الواقعة .

للوقوف على حقيقة الأمر بمشاركة كل من ( رئيس حى جنوب الغردقة – مدير عام إدارة البيئة – مدير عام مكتب وزارة السياحة – شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شئون البيئة )

وبعد التحقيقات الأولية و إنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم و بالتفتيش تم العثورعلى متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم.

والمتهم يدعى / وائل عادل أحمد عبد الرحيم، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي المتهم مرتكب الواقعة و ضبطه و التحفظ عليه لحين عرضه علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه



ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى إلتزام إدارة المطعم بالتعليمات حيث ستتضمن اللجنة ( القوى العاملة – الحماية المدنية – مديرية الصحة – مديرية التموين ... وغيرها من الجهات الإدارية المعنية حرصا على ردع إلمخالفين وغيرهم من الأشخاص الذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة لأى اضرار جسدية أو نفسية أو تلك التى تتضمن تصرفاتهم ترويع للأخرين .

الشخص

الشخص

محافظ البحر الاحمر