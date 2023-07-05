الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

غزة تدخل على خط تصعيد جنين.. وصواريخ باتجاه سديروت

بوابة الوفد الإلكترونية

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد ساعات من سحب الاحتلال الإسرائيلي قواتها من مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومحيط غزة.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن اعتراض القبة الحديدية ما بين 5 إلى 6 صواريخ من قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وينذر الإجراء بدخول الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دائرة التصعيد في ظل عملية عسكرية إسرائيلية في جنين أثارت غضبا إقليميا وقلقا دوليا.

وفي وقت سابق قال مصدر دفاعي وشهود من رويترز إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

وقال شاهدان من رويترز إنهما رأيا أرتالا من مركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي تغادر جنين فيما يبدو أنه مؤشر على انتهاء العملية الإسرائيلية التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.

ولا يزال من الممكن سماع دوي الانفجارات في جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية وسط تقارير عن معركة بالأسلحة النارية في مستشفى المدينة أو بالقرب منه. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من تفاصيل تلك الواقعة.

بدأت العملية، التي قال الجيش إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من أمس ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 12 شخصاعلى الأقل لقوا حتفهم.
 

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