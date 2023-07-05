التحقيق مع المتهم بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى الأراضى

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي.

وتواجه جهات التحقيق المختصة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الاراضي، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجمالها مليون و 200 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة الأراضي نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت الجهات المختصة المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو مليون و 200 ألف جنيه بغرض استثمارها في مجال تجارة الاراضي، نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.