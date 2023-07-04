أفضل أنواع الشاشات

تعتبر شركتا سامسونج وال جي من أكبر الشركات المصنعة للشاشات في العالم، وتتميز كل منهما بميزات فريدة وتقنيات عرض حديثة تجعل منتجاتهما مرغوبة لدى العديد من حجالمستهلكين.

شاشات سامسونج:



تتميز شاشات سامسونج بتصميمها الرائع والحديث، وتتنوع بين شاشات OLED و QLED و LED. وتتميز شاشات QLED بتقنية Quantum dot التي توفر صورة نقية وحادة وألواناً زاهية وواقعية. كما تتميز شاشات OLED بإضاءة خلفية ذاتية وتقنية Pixel dimming التي توفر أعمق درجات الأسود وألوان حية وواقعية. وتتميز شاشات LED بسعرها المناسب وجودة الصورة الجيدة وعمر الشاشة الطويل.

وتشمل سلسلة شاشات سامسونج الشهيرة سلسلة QLED Q7 و Q8 و Q9 والتي تتميز بتقنية HDR وصوت قوي وتصميم جميل. كما تتوفر سلسلة شاشات Frame TV الجميلة والتي تصمم بطريقة تشبه اللوحات الفنية وتوفر صورة عالية الجودة في وضع العرض الفني.

شاشات ال جي:



تتميز شاشات ال جي بتقنية IPS التي توفر زاوية عرض واسعة وألوان حية وواقعية. وتتنوع شاشات ال جي بين شاشات OLED و LED وتتميز كل منها بميزاتها الفريدة. وتتميز شاشات OLED بأنها توفر أعمق درجات الأسود وألوان حية وواقعية، كما توفر شاشات LED صورة نقية وجودة عالية بسعر مناسب.

وتشمل سلسلة شاشات ال جي الشهيرة سلسلة OLED C7 و E7 و W7 والتي تتميز بتقنية HDR وإضاءة خلفية ذاتية وصوت قوي. كما تتوفر سلسلة شاشات NanoCell TV التي توفر صورة عالية الجودة وألوانًا زاهية وواقعية، وتتميز بتقنية Full Array Dimming الذي يوفر صورة نقية وحادة.

تتميز شاشات سامسونج وال جي بتقنيات عرض متطورة وجودة صورة عالية وتصميم جميل وميزات فريدة، وتتنوع بين شاشات OLED و QLED و LED. والخيار الأفضل يعتمد على احتياجات المستهلك وميزانيته، ويجب على المستهلك أن يقارن بين المواصفات والميزات ليختار الشاشة التي تلبي احتياجاته المحددة

افضل مقاسات الشاشات

نستعرض لكم افضل انواع شاشات 43 سمارت حيث توفر كثير من الشركات المصنعة للشاشات هذا المقاس ومن اهمها

تتوفر شاشه سامسونج 43 ، وتعني هذه المقاسات قطر الشاشة بالبوصة. وتعتبر شاشات 43 بوصة مناسبة لغرف الجلوس وغرف النوم وتوفر صورة واضحة وجودة عالية بسعر مناسب.

أما بالنسبة لشاشات ال جي، فإن تلفزيون ال جي 43 بوصة يوفر صورة عالية الجودة و زوايا عرض واسعة، وتعتبر

شاشة ال جي سمارت 43 بوصة مثالية لغرف المعيشة وغرف النوم وتوفر تجربة مشاهدة مريحة.

ويجب الإشارة إلى أن مقاس الشاشة ليس العامل الوحيد المهم، بل يجب أن يتم اختيار حجم الشاشة بناءً على مساحة الغرفة والمسافة بين المشاهد والشاشة، فإذا كانت المسافة قريبة من الشاشة فإن شاشات صغيرة ستكون مناسبة،

وإذا كانت المسافة بعيدة فإنه يجب اختيار شاشات أكبر حجماً مثل تلفزيون سامسونج ٤٣ بوصة . ويجب أيضاً الاهتمام بالدقة والتقنيات المتوفرة في الشاشة مثل HDR وتقنية الإضاءة الخلفية وزوايا الرؤية والتكنولوجيا الصوتية وغيرها من الميزات المهمة للحصول على تجربة مشاهدة ممتازة.

بالإضافة إلى مقاسات الشاشات، فهناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب النظر إليها عند اختيار شاشة التلفزيون. ومن بين هذه العوامل:

1- الدقة: تعد دقة الشاشة من العوامل الأساسية في تقييم جودة الصورة والتي تعبر عن عدد البكسلات التي تتواجد في الشاشة، وتتوفر العديد من الدقات مثل HD وFull HD و4K و8K.

2- التقنيات المتوفرة: تعتبر التقنيات المتوفرة في الشاشة مثل HDR وتقنية الإضاءة الخلفية وزوايا الرؤية والتكنولوجيا الصوتية وغيرها من الميزات المهمة لتحسين جودة الصورة وتوفير تجربة مشاهدة ممتازة.

3- حجم الشاشة: يجب اختيار حجم الشاشة بناءً على مساحة الغرفة والمسافة بين المشاهد والشاشة، ويجب أيضًا مراعاة الدقة والتقنيات المتوفرة في الشاشة.

4- نوع الشاشة: تتنوع أنواع الشاشات بين OLED وQLED وLED وLCD، ويجب اختيار النوع الذي يناسب احتياجات المستخدم وميزانيته.

5- السعر: يجب أن يكون السعر مناسبًا الميزات المتوفرة في الشاشة وحجمها ، ويجب مراعاة الميزانية المتاحة واختيار أفضل شاشة بأفضل قيمة مقابل السعر مثل اسعار شاشات ال جي 43

يجب أن يتم اختيار شاشة التلفزيون بناءً على احتياجات المستخدم وميزانيته والتقنيات المتوفرة في الشاشة والدقة وحجم الشاشة والسعر، ويمكن البحث عن مراجعات وتقييمات المستخدمين للاطلاع على أفضل الخيارات المتاحة في السوق.

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